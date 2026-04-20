Salario giusto e sicurezza sul lavoro | il governo prepara il decreto del Primo maggio

Il governo sta preparando un decreto legge che dovrebbe essere approvato intorno al Primo maggio. Una delle norme previste riguarda il

Un nuovo decreto legge, in arrivo intorno al Primo maggio, conterrà una norma dedicata al "salario giusto". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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