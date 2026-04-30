Rajola mette nel mirino l’Estra | Siamo pronti per questi playout

Domenica si apre ufficialmente la sfida dei playout, con Stefano Rajola che ha dichiarato l’intenzione di affrontare la squadra avversaria con determinazione. La partita si svolgerà a Ruvo di Puglia e rappresenta un momento decisivo per la stagione di entrambe le squadre coinvolte. Rajola ha dichiarato che la squadra è pronta ad affrontare questa sfida e a mettere in campo tutta la propria energia.

Stefano Rajola, domenica inizia la corsa salvezza nei playout: Ruvo di Puglia ed Estra faccia a faccia. "Ci giochiamo tutto. Nei playoff ti giochi la vittoria del campionato, ma se non arrivi rimani comunque in categoria, nei playout ti giochi la permanenza in serie A2, se perdi sei retrocesso per cui la posta in palio è molto alta". Ruvo come si presenta a questo appuntamento? "Sapevamo fin dall’inizio che il nostro obiettivo sarebbe stata la salvezza, da neo promossa puntavamo a questo poi è normale che tutti pensano di poter fare magari un po’ di più, ma alla fine ci aspettavamo di doverci giocare la permanenza in A2 attraverso i play out".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rajola mette nel mirino l’Estra: "Siamo pronti per questi playout" Notizie correlate Leggi anche: Rugby, tracollo Inghilterra nel ranking. L’Italia mette nel mirino Fiji e Australia Juventus, il Liverpool mette nel mirino ConceicaoConceicao nel mirino del Liverpool per sostituire Salah Il Liverpool sta già pianificando il futuro dopo l’addio annunciato di Mohamed Salah a fine...