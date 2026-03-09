Rugby tracollo Inghilterra nel ranking L’Italia mette nel mirino Fiji e Australia

Nel quarto turno del Sei Nazioni 2026, l'Inghilterra ha subito un forte calo nel ranking mondiale, scendendo diverse posizioni. Nel frattempo, l’Italia si prepara ad affrontare Fiji e Australia nelle prossime partite, puntando a migliorare la propria posizione. Il weekend appena concluso ha portato cambiamenti significativi nella classifica internazionale di rugby.

Quarta giornata del Sei Nazioni 2026 e ranking mondiale aggiornato. Il weekend appena concluso ha portato novità importanti nella classifica del World Rugby Ranking, con i risultati del torneo europeo che hanno modificato sensibilmente gli equilibri soprattutto alle spalle delle prime due potenze mondiali. A fare rumore sono stati soprattutto due risultati: il clamoroso successo della Scozia sulla Francia e, soprattutto, la storica vittoria dell’ Italia contro l’ Inghilterra, la prima nella storia degli azzurri contro i britannici. In vetta non cambia nulla, con il Sudafrica che resta saldamente al comando con 93,94 punti, seguito dalla Nuova Zelanda, stabile a quota 90,33, e dall’ Irlanda, terza con 88,89. 🔗 Leggi su Oasport.it

