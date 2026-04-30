Rai2 Michael Jackson mania a Paradise Nella puntata del 1° maggio anche Ghini e Papaleo

Il 1° maggio su Rai2, alle ore 00:00, va in onda la sesta puntata di Paradise, dedicata alla passione per Michael Jackson. La trasmissione presenta una panoramica sulla popolarità del cantante tra i fan italiani, includendo interventi di Ghini e Papaleo. La puntata si concentra sull’interesse e l’affetto che il pubblico nutre nei confronti della figura di Jackson.

I fan italiani di Michael Jackson aprono la sesta puntata di Paradise venerdì 1° maggio Rai2 a mezzanotte. Trent’anni fa l’incontro di Pascal Vicedomini con il “Re del Pop” a Montecarlo ed oltre quelle immagini, il racconto della testimonianza dei ragazzi del fan club italiano di “Jacko” in festa per il successo globale del film di Antoine Fuqua “Michael”. E sono parte attiva del late night show di Pascal, gli attori Massimo Ghini (protagonista dell’ultimo film di Pupi Avati); i colleghi Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo (tornati di recente sulla scena insieme). E poi un prestigioso parterre che unisce spettacolo e istituzioni: presenti il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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