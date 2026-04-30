Venerdì 1 maggio, alle ore 24 su Rai2, va in onda la sesta puntata di Paradise, con protagonisti Ghini e Papaleo. La serata si apre con i fan italiani di Michael Jackson, che si sono riuniti per celebrare il cantante durante l’evento. La puntata si svolge in un ambiente dedicato alla musica e all’intrattenimento, con un focus particolare sulla passione per l’artista statunitense.

I fan italiani di Michael Jackson aprono la sesta puntata di Paradise venerdì 1 maggio Rai2 a mezzanotte. Trent’anni fa l’ incontro di Pascal Vicedomini con il “Re del Pop” a Montecarlo ed oltre quelle immagini, il racconto della testimonianza dei ragazzi del fan club italiano di “Jacko” in festa per il successo globale del film di Antoine Fuqua “Michael”. E sono parte attiva del late night show di Pascal, gli attori Massimo Ghini (protagonista dell’ultimo film di Pupi Avati); i colleghi Rodolfo Laganà e Rocco Papaleo (tornati di recente sulla scena insieme). E poi un prestigioso parterre che unisce spettacolo e istituzioni: presenti il sindaco Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rai2, a Paradise tra Ghini e Papaleo è Michael Jackson mania

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