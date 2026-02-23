Rai sotto accusa | sit-in per denunciare fake news e silenzi sul

Maurizio Bolognetti ha organizzato un sit-in di disobbedienza civile davanti alla sede Rai il 25 febbraio, accusando l’emittente di diffondere fake news e di ignorare le richieste di chiarimento. La protesta nasce dalla percezione che l’azienda televisiva non abbia affrontato le criticità sollevate dai cittadini. Bolognetti invita i partecipanti a portare cartelli e a esprimere il loro dissenso in modo pacifico. La manifestazione mira a richiamare l’attenzione sulla responsabilità dell’informazione pubblica.

Sommario: Il segretario di Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti, annuncia un sit-in di disobbedienza civile il 25 febbraio davanti alla sede Rai. L'azione nonviolenta mira a contrastare il presunto silenzio della Commissione parlamentare sui diritti politici dei cittadini e a sostenere il Sì al referendum sulla giustizia. Bolognetti denuncia la mancanza di pluralismo nell'informazione e accusa la Rai di diffondere fake news. Il 25 febbraio, davanti alla sede Rai, si prepara a scoppiare una protesta. Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani e membro del Consiglio Nazionale dei Club Pannella, ha annunciato un sit-in di disobbedienza civile nonviolenta. Caso Bulbarelli - Petrecca, Rai sotto accusa: 'L'azienda premia l'appartenenza'Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non solo sono un evento sportivo di grande rilevanza, ma si stanno rivelando anche un banco di prova difficile per la Rai. Il caso che sta scuotendo l'azienda è ... I cittadini pagano il canone ma la Rai non è più sotto il loro controllo! La Commissione di vigilanza Rai è bloccata da oltre un anno e non è possibile sapere come vengano spesi i soldi dei cittadini, né secondo quali criteri i vertici della Rai compiano le loro sce