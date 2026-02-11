Gasparri attacca Ranucci a poche ore dalla trasmissione. Durante una dichiarazione pubblica, il senatore ha definito “diffusori abituali di notizie non vere” i giornalisti di Report, puntando il dito contro il conduttore Ranucci. La polemica arriva nel momento in cui si discute il ruolo del servizio pubblico e la sua affidabilità. La tensione tra politica e giornalismo si fa ancora più evidente, anche se ancora nessuno ha commentato ufficialmente.

A cosa serve il servizio pubblico radiotelevisivo? A gettare un po’ di ombre sulle notizie del servizio pubblico radiotelevisivo. E’ il copione di FarWest di martedì sera, la trasmissione di Salvo Sottile ha cambiato un po’ la scaletta all’ultimo per dare spazio al senatore Maurizio Gasparri, che a tutti i costi voleva replicare a Report sulla stessa rete, Raitre. E così, passando di palo in frasca, mentre parlavano di ordine pubblico e sabotaggi ai treni, Sottile gli chiede: “Ora so che il senatore ci deve lasciare ma prima di salutarla voglio chiederle conto di quello che si è detto nella scorsa puntata di Report, perché insomma si è parlato di presunti traffici tra ex agenti del Mossad e gli spioni di Equalize. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Report diffusori abituali di notizie non vere”: la filippica di Gasparri contro Ranucci ospitata proprio su Rai3

Approfondimenti su Report Diffusori

Nella discussione tra Sigfrido Ranucci e Maurizio Gasparri emergono divergenze sulla trasmissione Report del 4 gennaio.

Nella puntata di Report dedicata alle stragi di mafia, si sono registrate tensioni tra il conduttore Ranucci e il senatore Gasparri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Accadono cose allucinanti. E una delle più allucinanti, solo all’apparenza marginale, è questa: Maurizio Gasparri che va in televisione e dice che Enrico Berlinguer “non era onesto: prendeva i soldi da Mosca”. È successo in diretta televisiva, a L’aria che tira, s - facebook.com facebook