La Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le frasi su Nordio Floridia | Atto politico

La Rai ha inviato una comunicazione ufficiale a Sigfrido Ranucci, conduttore del programma 'Report' su Rai3, in seguito alle sue dichiarazioni su un ministro della giustizia. La decisione è stata presa per le affermazioni fatte durante una puntata del programma, che hanno suscitato reazioni da parte dell'azienda. La questione è stata commentata da un rappresentante di un partito politico, che ha definito l'atto come una scelta politica.

AGI - La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione 'Report' su Rai3. Secondo quanto si apprende, non si tratta di una lettera disciplinare ma di un richiamo da parte del direttore Paolo Corsini. Nella lettera si contesterebbe a Ranucci di aver fornito, durante il programma di Rete 4 'È sempre Cartabianca' di Bianca Berlinguer, alcune rivelazioni di informazioni "non ancora verificate" legate al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti. La Rai, sempre secondo quanto si apprende, non coprirà legalmente il suo giornalista nel caso in cui il ministro Nordio dovesse dare seguito all'annuncio di un'iniziativa legale.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le frasi su Nordio. Floridia: "Atto politico" Notizie correlate La Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le sue dichiarazioni riguardo al ministro della Giustizia Carlo Nordio rese durante... “Nordio in Uruguay da Cipriani”, la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci: “Notizia non verificata, no a spese legali”La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni su Carlo Nordio rese a È sempre Cartabianca, su Rete 4. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Meloni e sdegno: furia contro Mediaset per le accuse a Nordio. Lo spettro del sabotaggio dei Berlusconi. La Rai richiama Ranucci; Rai, da Arbore a Fiorello rivolta contro la vendita del Teatro delle Vittorie: È la nostra storia; A Mediaset con Ranucci l’otto settembre della ragione; Crans-Montana, inviate le fatture alle famiglie dei feriti italiani. Proteste da Roma: Ignobile. Caso Minetti, la Rai invia un richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro ... ansa.it Nordio in Uruguay da Cipriani, la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci: Notizia non verificata, no a spese legaliLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni su Carlo Nordio rese a È sempre Cartabianca, su Rete 4. Martedì sera, ospite del talk show di Bianca Berlinguer, il co ... ilfattoquotidiano.it La Rai invia lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio x.com La Rai invia una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni su Nordio nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca #ANSA - facebook.com facebook