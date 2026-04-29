Grazia a Nicole Minetti Augusta Montaruli contro Ranucci e Rai dopo l' attacco a Nordio | Imbarazzante

Augusta Montaruli ha criticato duramente Ranucci e la Rai dopo le sue dichiarazioni sul ministro Nordio. La deputata ha definito le sue parole “imbarazzanti” e ha espresso la sua disapprovazione sui social. La polemica è nata in seguito a un servizio trasmesso dalla Rai, che ha coinvolto Ranucci e le sue opinioni sul ministro. La ministra Minetti è stata citata in relazione alla vicenda, anche se non è intervenuta direttamente.

Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai, ha attaccato con toni decisi Sigfrido Ranucci. Il conduttore di Report è stato ospite nel programma Mediaset “È Sempre Cartabianca”, raccontando che una fonte gli ha detto di aver visto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel ranch di Giuseppe Cipriani, marito di Nicole Minetti, la quale ha ricevuto la grazia da Mattarella, ma sul cui caso sono poi emerse pesanti ombre. Su quanto esternato da Ranucci, Nordio ha smentito. E dopo ciò Montaruli ha criticato duramente il giornalista. Grazia a Nicole Minetti, Augusta Montaruli furiosa con...🔗 Leggi su Virgilio.it

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