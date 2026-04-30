Rai dal 30 aprile la sesta stagione di Pillole contro la disinformazione per riconoscere le fake news create dall’intelligenza artificiale

Dal 30 aprile, le reti della Rai e le piattaforme online riprenderanno la trasmissione della sesta stagione di “Pillole contro la disinformazione”. Il programma si concentra sul riconoscimento delle fake news generate dall’intelligenza artificiale. La serie si rivolge agli spettatori per aiutarli a individuare false informazioni e a comprendere le tecniche utilizzate per creare notizie ingannevoli. La programmazione prosegue con nuovi episodi che affrontano questi temi.

A partire dal 30 aprile tornano sulle reti del servizio pubblico e online le Pillole contro la disinformazione. L'iniziativa, curata da Rai Contenuti Digitali e Transmediali in collaborazione con Rai Ufficio Studi, ha l'obiettivo di promuovere la lotta alle manipolazioni e alle fake news che inquinano l'ecosistema mediatico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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