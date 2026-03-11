Fake news approvate dal Cremlino Svelata una nuova campagna di disinformazione in Ungheria

Una nuova campagna di disinformazione è stata scoperta in Ungheria, con la Russia che avrebbe promosso fake news approvate dal Cremlino. L’obiettivo sarebbe quello di influenzare le prossime elezioni parlamentari nel paese e sostenere la rielezione del primo ministro Viktor Orbán. La vicenda è stata resa nota attraverso le indagini condotte dalle autorità locali.

La Russia avrebbe avviato una campagna di disinformazione con l'obiettivo di influenzare le prossime elezioni parlamentari in Ungheria e favorire la rielezione del primo ministro Viktor Orbán. Lo rivela il Financial Times, che individua nella Social Design Agency, una società russa già colpita da sanzioni occidentali per il suo coinvolgimento in campagne di propaganda online, la protagonista di questo piano. Secondo documenti visionati dal quotidiano britannico, l'agenzia avrebbe predisposto una strategia volta a rafforzare il partito di governo Fidesz attraverso una vasta diffusione di contenuti sui social media progettati in Russia ma veicolati da figure pubbliche e influencer ungheresi.