Ragusa nasce il piano per sbloccare l’economia e la burocrazia

A Ragusa, il 30 aprile, l'associazione Governo del Fare ha annunciato l'avvio di una campagna di adesione con l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e favorire la ripresa economica locale. Il manifesto presentato si concentra sulla necessità di migliorare le competenze tecniche e di ridurre le criticità burocratiche che influenzano le attività commerciali e imprenditoriali nella zona. L’iniziativa mira a coinvolgere cittadini e professionisti interessati a contribuire a questo processo di semplificazione.

? Cosa sapere L'associazione Governo del Fare lancia la campagna di adesione a Ragusa il 30 aprile.. Il manifesto punta a sbloccare l'economia locale attraverso competenze tecniche e gestione burocratica.. La campagna di adesione per l’associazione politica Governo del Fare è stata ufficialmente avviata questo giovedì 30 aprile 2026 a Ragusa, con l’obiettivo di influenzare le prossime consultazioni comunali attraverso un manifesto che punta sulla concretezza operativa. Il progetto nasce con la volontà di trasformare l’agire in un motore capace di rilanciare l’economia locale e abbattere i muri della burocrazia, cercando di generare una ricchezza tangibile per l’intera cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ragusa, nasce il piano per sbloccare l’economia e la burocrazia Notizie correlate Calabria, piano Istmo: serve il mare per sbloccare l’economiaVittorio Paola, segretario del Partito Democratico di Lamezia Terme, critica l’attuale disegno strategico dell’istmo dei due mari per l’assenza dei... Autostrada Ragusa-Catania: 70 lavoratori in attesa di stipendi da novembre, crisi e burocrazia bloccano i pagamenti.La crisi che attanaglia il lotto 3 dell’autostrada Ragusa-Catania ha raggiunto un punto di rottura, lasciando settanta lavoratori senza stipendio da... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Siracusa. Nasce la nuova chimica, ministro Urso incontra Eni su piano di riconversione: convocato tavolo Versalis; Ragusa, nasce Battito di Speranza: prevenzione e supporto alla Sanità; Dal petrolchimico al green: Versalis rilancia Ragusa nella nuova filiera sostenibile; Visita istituzionale del Prefetto di Ragusa al Comune di Santa Croce Camerina. La “scaccia rausana co pummaroru e cosacavadu” è la prima De.Co. del Comune di Ragusa. la Scaccia Ragusana - Farina di grano duro, sale, olio extravergine d’oliva e acqua: la scaccia “ragusana” è il prodotto da forno simbolo della tradizione iblea, un rus - facebook.com facebook Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Ragusa #NoiconVoi x.com