Nella regione Calabria, il piano Istmo che mira a valorizzare l’area tra i due mari è stato oggetto di critiche da parte di un esponente del Partito Democratico locale. La discussione si concentra sulla mancanza di coinvolgimento delle zone costiere nel progetto, considerato un elemento fondamentale per lo sviluppo economico. La questione ha suscitato attenzione tra i politici locali, che evidenziano l’importanza di integrare le aree marine nel piano strategico.

Vittorio Paola, segretario del Partito Democratico di Lamezia Terme, critica l’attuale disegno strategico dell’istmo dei due mari per l’assenza dei territori costieri. Il progetto, pur essendo un punto di partenza utile per lo sviluppo della Calabria centrale, presenta carenze in termini di governance e integrazione territoriale. L’intervento di Paola si focalizza sulla necessità di non isolare il centro regionale dalle sue propaggini marittime. Secondo il leader locale, l’efficacia della pianificazione è ridotta dalla mancanza di un legame organico con le zone costiere, rendendo il piano incompleto nonostante il valore strategico attribuito all’area centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, piano Istmo: serve il mare per sbloccare l’economia

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