Autostrada Ragusa-Catania | 70 lavoratori in attesa di stipendi da novembre crisi e burocrazia bloccano i pagamenti

Settanta operai che lavorano sulla Ragusa-Catania da mesi non ricevono più lo stipendio. La causa? una crisi profonda e lunghe pratiche burocratiche che bloccano i pagamenti. La situazione si fa sempre più difficile per chi ogni giorno mette mano ai cantieri senza sapere se alla fine del mese riceverà quanto dovuto.

La crisi che attanaglia il lotto 3 dell’autostrada Ragusa-Catania ha raggiunto un punto di rottura, lasciando settanta lavoratori senza stipendio da novembre dello scorso anno. Una situazione di estrema gravità, denunciata con forza dalla deputata del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno, che ha immediatamente sollecitato interventi urgenti da parte della Regione Siciliana per tutelare i diritti dei dipendenti e sbloccare un’opera infrastrutturale di vitale importanza per il territorio. La vicenda, complessa e stratificata, si dipana tra passaggi di consegne aziendali, procedure concorsuali e un’apparente impasse burocratica che rischia di compromettere non solo il sostentamento delle famiglie coinvolte, ma anche la realizzazione stessa del progetto autostradale.🔗 Leggi su Ameve.eu

