Un ragazzo di 16 anni è stato picchiato a calci e pugni nel centro di Grosseto. La vicenda è partita da una lite tra giovani, poi degenerata in un pestaggio dopo un inseguimento. Ora tre minorenni, tra cui un diciassettenne e due sedicenni, devono rispondere di lesioni aggravate in tribunale a Firenze. La scena si è svolta davanti agli occhi di passanti increduli, e gli investigatori stanno cercando di ricostruire i dettagli di quella notte.

Grosseto, 7 febbraio 2026 – Prima una lite tra ragazzi, poi il pestaggio dopo l’ inseguimento. Sono due i ragazzi minorenni (un diciassettenne e due sedicenni) imputati al tribunale dei minori di Firenze per lesioni aggravate in concorso. L’episodio risale alla sera del 25 gennaio dello scorso anno. Aggredito in strada dalla baby gang: calci e pugni, 18enne in ospedale La vittima, all’epoca sedicenne, venne trasportata al pronto soccorso con naso rotto e trauma cranico lieve. Le sue lesioni furono giudicate guaribili in trenta giorni. Tutto nacque da una discussione che si era generata sulle Mura, nella zona del Cinghialino, al bastione Molino a vento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Picchiato a calci e pugni, sedicenne pestato in centro. Tre minorenni a processo

A seguito di recenti episodi di violenza giovanile, si segnala un'aggressione a un 13enne avvenuta a Padova, dove il ragazzo è stato colpito e derubato.

Sei minorenni sono stati denunciati dopo una rissa avvenuta in stazione a Cremona.

