Ragazzo rinchiuso in un garage preso a calci e pugni e rapinato | due arresti

Due uomini sono stati arrestati dopo aver rapinato un ragazzo in un garage a Brescia lo scorso dicembre. Secondo le ricostruzioni, il giovane è stato preso a calci e pugni prima di essere derubato. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei responsabili, che ora sono in custodia. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla crescente presenza di episodi violenti in città.

I due giovani arrestati avrebbero teso una trappola alla vittima in un garage, rubandogli effetti personali e monopattino. Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito di identificarli dopo quasi tre mesi Lo scorso dicembre, Brescia era stata teatro di una rapina violenta dai contorni davvero inquietanti. Due giovani, con precedenti penali e di origine straniera, sono stati ora arrestati dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, con l’accusa di aver attirato un ragazzo all’interno di un garage, per poi aggredirlo con calci e pugni e derubarlo di giubbotto, scarpe, monopattino e altri effetti personali. L’episodio, avvenuto lunedì 15 dicembre in zona Campo Marte, aveva visto anche la partecipazione di un coetaneo bresciano di 21 anni, già fermato dalle forze dell’ordine a poche ore dal crimine. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Attirato in un garage, preso a calci e pugni e rapinato: l’incubo di un ragazzoCon una scusa, è stato attirato in un garage dove, improvvisamente, si è ritrovato accerchiato.

Leggi anche: "Scenda da qui, per cortesia". Capotreno inseguito da un ragazzo: preso a calci, pugni e sassate

Inside Britain’s Most Extreme Prison – Belmarsh

Contenuti utili per approfondire Ragazzo rinchiuso.

Discussioni sull' argomento Detenuto di 23 anni morto in cella a Marino del Tronto: avrebbe ingerito un mix di farmaci; L’IMPERO DEL SOLE, recensione del film di Steven Spielberg; Good boy, cura e manipolazione con Stephen Graham di Adolescence; Eternità e castigo – Fushi to batsu: in arrivo il volume 1.

Nel 1947 un ragazzo qualunque saltò su un vagone merci in corsa e fuggì dal riformatorio dove era rinchiuso. Non aveva soldi, non aveva un piano. Aveva solo rabbia. E una fame che non sapeva nemmeno nominare. Si chiamava Steve McQueen. Dietro di s - facebook.com facebook