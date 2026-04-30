Ragazzo gambizzato a Como | due giorni prima era stato coinvolto in una rissa in centro

A Como, nella notte di sabato, un ventenne è stato ferito a colpi di pistola in via di Vittorio. Due giorni prima, lo stesso giovane era stato coinvolto in una rissa in centro città, episodio che aveva richiesto l’intervento di una pattuglia di forze dell’ordine. La stessa persona è poi rimasta vittima di un episodio di sparatoria, che si è verificato lunedì sera. La polizia sta indagando sulle circostanze di questi eventi.

Como, 30 aprile 2026 – A tarda notte di sabato, Sadaru Dodangoda Arachchige, il ventenne ferito a colpi di pistola lunedì sera in via di Vittorio, era stato protagonista di un episodio movimentato, che aveva reso necessario l’intervento di una pattuglia. Verso le 2, un passante aveva infatti segnalato alla centrale operativa un tafferuglio tra alcune persone in centro città, nella zona attorno al Teatro Sociale. Sul posto era stata inviata una pattuglia della Guardia di finanza di Ponte Chiasso, i cui militari a fatica erano riusciti a calmare i soggetti trovati sul posto, identificando alcuni di loro. Il luogo in via Di Vittorio a Como dove sono stati sparati i colpi di pistola Tra questi, c’era anche Sadaru, che in quella circostanza pare fosse anche venuto alle mani con altre persone che al momento sono ancora sconosciute.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazzo gambizzato a Como: due giorni prima era stato coinvolto in una rissa in centro Notizie correlate Leggi anche: L'attore è stato arrestato dopo essere stato coinvolto in una rissa Malacarne arrestato per spaccio a Milano, in passato era stato coinvolto nell'accoltellamento a un calciatoreIl rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, è stato arrestato dalla Polizia a Milano per spaccio di droga. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ragazzo gambizzato a Como: due giorni prima era stato coinvolto in una rissa in centro; Ventenne gambizzato a Como, si indaga; Giovane gambizzato con tre colpi d'arma da fuoco alla periferia di Como; Como: 20enne gambizzato in via Di Vittorio, caccia agli aggressori scappati su una Punto grigia. Ragazzo gambizzato a Como: due giorni prima era stato coinvolto in una rissa in centroComo, 30 aprile 2026 – A tarda notte di sabato, Sadaru Dodangoda Arachchige, il ventenne ferito a colpi di pistola lunedì sera in via di Vittorio, era stato protagonista di un episodio movimentato, ... ilgiorno.it Gambizzato a Como: il ventenne è ancora in prognosi riservata. Danni irreparabili al ginocchioAgguato a colpi di pistola in via Di Vittorio: i carabinieri indagano per il tentato omicidio del giovane cingalese ricoverato in gravi condizioni ... ilgiorno.it Sparatoria a Como: ventenne gambizzato in via Di Vittorio: L'agguato alle 19. Il ragazzo, di origine cingalese, è stato portato in ospedale - facebook.com facebook