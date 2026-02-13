Malacarne arrestato per spaccio a Milano in passato era stato coinvolto nell' accoltellamento a un calciatore

Il rapper Malacarne, nome d’arte di Emilio Finizio di 44 anni, è stato arrestato a Milano dalla Polizia con l’accusa di spaccio di droga. L’arresto arriva dopo settimane di indagini e segue un controllo in un appartamento del centro, dove gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti e denaro contante. Questo episodio si aggiunge a un passato segnato da un procedimento per l’accoltellamento di un calciatore, avvenuto diversi anni fa, che aveva attirato l’attenzione delle cronache sportive e giudiziarie. A differenza di altri interventi, questa volta gli agenti hanno agito in modo discreto, evitando di

