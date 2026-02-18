Martedì grasso, Shia LaBeouf è stato arrestato dopo che si è scontrato con un gruppo di persone fuori da un bar nel quartiere francese di New Orleans. L’attore ha avuto una discussione velenosa con alcuni clienti, che è subito degenerata in una colluttazione. La polizia è intervenuta poco dopo e lo ha portato via, mentre alcuni testimoni hanno riferito di aver visto i fendenti e i calci tra le due parti.

Martedì grasso movimentato per Shia LaBeouf: l'attore statunitense è stato coinvolto in una rissa a New Orleans, avvenuta all'esterno di un bar nel quartiere francese della città. Momenti pieni di tensione, come racconta un video pubblicato dal sito TMZ, che hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine e all'arresto dell'attore. Shia LaBeouf e la rissa: ecco cosa è successo. Stando alle immagini disponibili, Shia LaBeouf ha avuto un alterco con un uomo, successivamente degenerato.

© Iodonna.it - L'attore è stato arrestato dopo essere stato coinvolto in una rissa

