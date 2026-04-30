Ragazzino di 14 anni ucciso per errore nel parcheggio della metro C durante una faida | ergastolo per il killer

La Corte d'Assise di Frosinone ha pronunciato una sentenza di ergastolo nei confronti di quattro imputati per l’omicidio di un ragazzino di 14 anni avvenuto a gennaio 2024 in un parcheggio della Metro C di Roma. La vittima è deceduta a seguito di un colpo di arma da fuoco, in un episodio legato a una faida tra gruppi rivali. La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica e giudiziaria.

La Corte d'Assise di Frosinone ha condannato quattro persone per l'omicidio del 14enne Alexandru Andreas Ivan, ucciso nel gennaio 2024 in un parcheggio della Metro C di Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Alexandru Ivan ucciso a 14 anni, ergastolo per il killer e condanne per i complici Fabio, 20 anni, ucciso per errore: indagini svelano il vero obiettivo dei killer.Fabio, 20 anni, ucciso per errore: indagini svelano il vero obiettivo dei killer. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è grave; Ragazzino di 14 anni accoltellato nella notte a Milano, è grave: si cercano gli aggressori; Ragazzino di 14 anni aggredito e ferito con un coccio di bottiglia in strada a Milano: è grave a Niguarda; Milano, 14enne aggredito nei pressi della stazione: grave in ospedale. Ragazzino di 14 anni ucciso per errore nel parcheggio della metro C durante una faida: ergastolo per il killerLa Corte d'Assise di Frosinone ha condannato quattro persone per l'omicidio del 14enne Alexandru Andreas Ivan, ucciso nel gennaio 2024 in un parcheggio ... fanpage.it Ragazzino di 14 anni accoltellato per strada a Milano, è grave: si cercano gli aggressoriUn ragazzino di 14 anni è stato vittima di una violenta aggressione in strada a Milano. Il 14enne, colpito ripetutamente in diverse parti del corpo, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Si ... fanpage.it Dall’appartamento avuto da Berlusconi in via Olgettina alla casa in centro e alla fondazione dove, fino a due settimane fa, l’ex showgirl ha fatto il doposcuola a un ragazzino di terza media - facebook.com facebook È grave un ragazzino di 14 anni aggredito e ferito con i cocci di una bottiglia a Milano. Si cercano i responsabili. #Tg3 x.com