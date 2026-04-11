Fabio 20 anni ucciso per errore | indagini svelano il vero obiettivo dei killer

Le indagini sull'omicidio di un giovane di 20 anni avvenuto a Ponticelli stanno facendo luce su un possibile errore di identificazione. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato colpito dai colpi dei sicari senza essere il bersaglio principale dell'attacco. Le forze dell'ordine stanno cercando di chiarire la dinamica dell'evento e il motivo dietro il coinvolgimento dei killer. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella zona.

"> Omicidio di Fabio Ascione: indagini su un possibile errore di persona a Ponticelli. Diventa sempre più plausibile la teoria che l’omicidio di Fabio Ascione, ragazzo di 20 anni ucciso a Ponticelli, sia il risultato di un errore di persona. Gli agenti delle forze dell’ordine stanno portando avanti le indagini e le prime informazioni emergenti sembrano indicare che la vittima fosse estranea al raid, che avrebbe potuto essere indirizzato a un’altra persona nei pressi di un noto bar locale. Un delitto inaspettato nel cuore della notte. Secondo quanto riportato dal giornale Il Mattino, gli investigatori stanno esplorando la possibilità di un omicidio intenzionale ma non diretto alla vittima.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fabio, 20 anni, ucciso per errore: indagini svelano il vero obiettivo dei killer. Leggi anche: Fabio Ascione morto a Ponticelli, 20enne ucciso per un ?errore dei killer?: «Fuggito il vero obiettivo» Ponticelli. Fabio Ascione ucciso per errore: “Il killer sarebbe un minorenne”Un nome cerchiato in rosso sul taccuino degli inquirenti, pochi elementi ma una pista investigativa che inizia a prendere forma.