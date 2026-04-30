Alexandru Ivan ucciso a 14 anni ergastolo per il killer e condanne per i complici

La Corte d'Assise ha pronunciato una sentenza in merito all'omicidio di un ragazzo di 14 anni avvenuto nella notte del 13 gennaio 2024 nel parcheggio della stazione Pantano della linea C. È stato condannato all’ergastolo l’autore del delitto, mentre tre persone sono state giudicate colpevoli di averne aiutato o collaborato, ricevendo altrettante condanne. La decisione è arrivata al termine del processo che ha esaminato i fatti e le responsabilità dei coinvolti.

Un ergastolo e tre pesanti condanne. La Corte d'Assise ha emesso la sentenza per l'omicidio di Alexandru Ivan, il quattordicenne ucciso nella notte del 13 gennaio 2024 nel parcheggio della stazione Pantano della linea C. Per Dino Petrow, 33 anni, considerato l’esecutore materiale che ha fatto.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Sparatoria in Lousiana, morti otto bambini tra 1 e 14 anni. Ucciso il killerSono otto le vittime, tutti bambini, di una terribile sparatoria andata in scena a Shreveport, in Louisiana, nella mattinata di oggi, domenica 19... Ucciso per aver provato a rubare Gratta e vinci, la pm chiede due condanne a 14 anni per i gestori del barLa pm ha chiesto 14 anni di reclusione per omicidio volontario con il riconoscimento dell'aggravante della crudeltà per Shu Zou e lo zio Liu... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alexandru Ivan ucciso a 14 anni per errore vicino Roma, il raid e gli spari: il killer condannato all'ergastolo; Arte, l'8 maggio alla Rocca Colonna di Castelnuovo di Porto l'inaugurazione della mostra di Elizabeth Waltenburg; Ladispoli, invasione di api negli appartamenti. Troppi interventi in città. Alexandru Ivan ucciso a 14 anni per errore vicino Roma, il raid e gli spari: il killer condannato all'ergastoloAvevano aperto il fuoco nel parcheggio della stazione Pantano per un regolamento di conti, ma invece di centrare il proprio obiettivo avevano colpito mortalmente alla schiena il 14enne ... ilmessaggero.it Alexandru Ivan ucciso a 14 anni, ergastolo per il killer e condanne per i compliciI giudici hanno condannato all'ergastolo Dino Petrow, 33 anni, considerato l’esecutore materiale che ha fatto fuoco ... romatoday.it Giacomo Bongiorni, chi sono i tre ragazzi accusati di omicidio: Eduard Alin, Ionut Alexandru e un minorenne. La compagna: «Hanno smesso di picchiarlo solo quando è morto» - facebook.com facebook