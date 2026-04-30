Ragazza in preda alle convulsioni sul treno | salvata da un poliziotto fuori servizio

Lo scorso 28 aprile, un poliziotto fuori servizio si trovava nella stazione ferroviaria di Sestri Ponente e ha assistito a una ragazza che stava avendo convulsioni sul treno. L’agente è intervenuto prontamente, riuscendo a prestare i primi soccorsi alla giovane in difficoltà. L’intervento è durato alcuni minuti, fino all’arrivo dei soccorsi medici.

Intervento provvidenziale di un poliziotto genovese fuori servizio che si trovava nella stazione ferroviaria di Sestri Ponente lo scorso 28 aprile. Nel primo pomeriggio, ha notato un treno fermo con un capannello di persone visibilmente agitate, che richiedeva l'intervento di un medico con il.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Calciatore collassa a terra in preda alle convulsioniL'episodio si è verificato in Brasile nella partita tra Flamengo e Sampaio Correa: Souza era sopravvissuto a un gravissimo incidente stradale I fatti... Un bambino in preda alle convulsioni: gli agenti della polizia stradale lo salvano e lo portano in ospedaleSono intervenuti per una richiesta di aiuto e hanno messo in salvo un bambino portandolo in ospedale.