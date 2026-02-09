Calciatore collassa a terra in preda alle convulsioni

Da ilgiornale.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura sul campo in Brasile durante la partita tra Sampaio Corrêa e Flamengo. Alexandre Souza si è improvvisamente accasciato a terra, colto da convulsioni violente. I medici sono intervenuti subito, e il giocatore è stato portato in ospedale. Ora si trova sotto osservazione per capire meglio cosa sia successo.

Paura in campo in Brasile, dove Alexandre Souza è collassato in mezzo al terreno di gioco a pochi minuti dall'inizio del match tra il suo Sampaio Corrêa e il Flamengo: colto da violente convulsioni, presumibilmente dovute a un attacco epilettico, il giocatore è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, dove resta ricoverato per effettuare ulteriori accertamenti. I fatti si sono verificati nella serata di ieri, domenica 8 febbraio, nel corso della partita valida per il sesto turno del campionato carioca che vedeva di fronte allo stadio Maracanà i rossoneri del Flamengo padroni di casa e il Sampaio Corrêa FE. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

calciatore collassa a terra in preda alle convulsioni

© Ilgiornale.it - Calciatore collassa a terra in preda alle convulsioni

Approfondimenti su Sampaio Corrêa Flamengo

Un bambino in preda alle convulsioni: gli agenti della polizia stradale lo salvano e lo portano in ospedale

Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti questa mattina dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto.

Choc a Pordenone, inizia a bere alle 5 del mattino: studente ubriaco collassa a scuola

Questa mattina a Pordenone uno studente si è messo a bere alle cinque.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sampaio Corrêa Flamengo

calciatore collassa a terraCalciatore collassa a terra in preda alle convulsioniL'episodio si è verificato in Brasile nella partita tra Flamengo e Sampaio Correa: Souza era sopravvissuto a un gravissimo incidente stradale ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.