Un bambino in preda alle convulsioni | gli agenti della polizia stradale lo salvano e lo portano in ospedale

Gli agenti della polizia stradale sono intervenuti questa mattina dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto. Sul posto hanno trovato un bambino in preda alle convulsioni e sono riusciti a metterlo in salvo. Lo hanno subito portato in ospedale, dove ora si trova sotto le cure dei medici.

Sono intervenuti per una richiesta di aiuto e hanno messo in salvo un bambino portandolo in ospedale. L'episodio è accaduto nella città di Formia e protagonisti sono stati gli agenti del distaccamento di polizia stradale.La pattuglia si trovava a transitare lungo la via Appia, quando ha notato.

