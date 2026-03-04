Torna l’incubo furti in Vallesina Rubati gioielli e contanti in tre case

Nella giornata di lunedì, nella zona della Vallesina, si sono verificati tre furti che hanno coinvolto abitazioni a Moie, Jesi e Monte Roberto. I malviventi sono entrati in case diverse, portando via gioielli e contanti. La sequenza di episodi ha riacceso la paura tra i residenti, che si sono trovati di nuovo a fare i conti con il rischio di intrusioni nella propria proprietà.

Torna l'incubo furti in Vallesina. Lunedì tra Moie, Jesi e Monte Roberto, dalla mattina al pomeriggio si sono registrati tre episodi che hanno riacceso la preoccupazione tra i residenti. L'ondata di microcriminalità ha colpito duramente il Comune di Monte Roberto, dove i malviventi sono riusciti a mettere a segno due colpi in rapida successione, riuscendo a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. In via Garibaldi a Pianello hanno agito la mattina tra le 9 e le 13 mentre i proprietari erano al lavoro e son riusciti a rubare una collana e orecchini di brillanti per un valore di 8mila euro. I proprietari erano usciti senza attivare l'allarme.