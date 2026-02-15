Raffica di furti nei negozi tre in manette

Arezzo, ieri pomeriggio, i carabinieri hanno arrestato tre persone dopo aver scoperto una serie di furti nei negozi della città. Durante un normale servizio di pattuglia, i militari hanno notato alcuni sospetti vicino a un centro commerciale e li hanno fermati. Le indagini hanno portato alla scoperta di diversi oggetti rubati e di un’attività criminale ben pianificata.

AREZZO Un normale pomeriggio di controlli sul territorio si è trasformato in un'operazione conclusa con tre arresti ad Arezzo. La Polizia di Stato ha fermato due donne e un uomo, tutti cittadini romeni, ritenuti responsabili di una serie di furti in esercizi commerciali cittadini. L'intervento è stato eseguito dalla Squadra Mobile della Questura. I fatti risalgono a giovedì. Gli agenti, in abiti civili, stavano effettuando un servizio di osservazione e prevenzione in zona via Romana. La loro attenzione è stata attirata da un'auto in sosta nel parcheggio del supermercato Conad. A bordo tre persone con atteggiamento sospetto.