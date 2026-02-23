Furti a raffica in negozi e locali | 6 spaccate in poche ore Assalto con l’ariete al MediaWorld

Una banda ha messo a segno sei furti in poche ore, colpendo negozi e locali commerciali. L’assalto più violento si è verificato quando sono state scardinate le porte di un grande centro commerciale, causando danni ingenti. Le autorità stanno analizzando le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. La sequenza di attacchi ha lasciato molti commercianti senza parole, preoccupati che si ripetano altri episodi simili.

Pesaro, 23 febbraio 2026 – Una raffica di colpi nel cuore della notte ha scosso la città, con una sequenza di furti e tentativi di intrusione ai danni di diversi negozi. Nel giro di poche ore sono finiti nel mirino pizzerie, bar, supermercati e grandi catene, in un’escalation che ha messo in allarme commercianti e residenti. L'assalto al MediaWorld con l'autocarro ariete. Particolarmente eclatante è stata l’azione ai danni del punto vendita MediaWorld, dove un camion è stato utilizzato come ariete per sfondare la vetrata. Il mezzo è stato lasciato sul posto dopo l’impatto. Non è ancora chiaro se i responsabili siano riusciti a portare via merce oppure se l’allarme li abbia costretti a scappare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Notte agitata con raffica di furti: 4 arresti e 5 denunce in poche oreNella notte, la polizia di Genova ha intervenuto in risposta a una serie di furti, portando all’arresto di quattro persone e alla denuncia di altre cinque.

Raffica di furti a Stornara, almeno 6 garage svaligiati in poche ore: "Chiediamo aiuto al Governo"A Stornara una serie di furti ha colpito almeno sei garage in poche ore, causando grande preoccupazione tra i residenti.

