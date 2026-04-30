Il Prof. Raffaele De Pasquale ha visitato quattro scuole calcio, osservando da vicino come vengono gestite e come vengono insegnate le tecniche ai giovani calciatori. Durante le visite, ha potuto vedere le diverse metodologie di allenamento e i programmi adottati per sviluppare le capacità dei ragazzi. Le visite hanno coinvolto diversi ambienti e sono state documentate per approfondire le modalità di formazione dei futuri sportivi.

Il Prof. Raffaele De Pasquale ha visitato quattro scuole calcio. E’ stato testimone degli approcci educativi che le stesse adottano al gioco del calcio. Di seguito la sua analisi. Raffaele De Pasquale: TRA ISTRUZIONE DIRETTIVA E APPRENDIMENTO SITUATO, ovvero LA PREOCCUPAZIONE DELLA RIPRODUZIONE DEL “GESTO CORRETTO” E LA PROMOZIONE DEGLI “AGITI INTENZIONALI” UN’ANALISI SUL CAMPO.. Così De Pasquale: “Questa settimana anche il sottoscritto ha fatto un giro per quattro scuole calcio del territorio. Tre adottano il protocollo fornito dalla FIGC, la quarta la pedagogia del gioco. Ebbene, cosa ho visto. Nelle prime tre le medesime attività, riprodotte in maniera ossequiosa, con bambini attenti a ripetere ciò che impartiva l’allenatore.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Raffaele De Pasquale in giro tra scuole calcio

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