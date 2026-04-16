UeD è crisi tra Agnese De Pasquale e Roberto lei svela | Momento delicato nella nostra coppia

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo stanno attraversando un momento di tensione che sembra mettere a rischio la loro relazione. L’ex dama ha condiviso pubblicamente su social network che la coppia sta vivendo una fase delicata, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan e degli osservatori del programma di incontri, che seguono con interesse gli sviluppi della situazione.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo rischiano di dirsi addio? L’ex dama annuncia la crisi sui social. Roberto Priolo e Agnese De Pasquale si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e dopo soli pochi mesi dall’inizio della loro storia d’amore l’ex cavaliere le ha fatto la proposta di matrimonio nello studio del dating show. In questi mesi si sono dedicati importanti parole d’amore sui social, certi di essere l’uno l’anima gemella dell’altra. Il loro rapporto però sta vivendo al momento qualche turbolenza, a farlo sapere è stata lei sui social. Nell’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha scritto: “Non tutto va sempre come ci saremmo aspettati che andasse.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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