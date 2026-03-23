Archiviata la 30ª giornata di campionato, la Serie A si ferma per un weekend per lasciare spazio alla sosta Nazionali. Non si fermano però le news sul Milan che continua a comparire sulle pagine dei quotidiani e nelle home page dei siti sportivi. Tante indiscrezioni di calciomercato e le parole degli ex rossoneri impegnati nella tappa milanese del 'Legends Trophy': ecco le migliori notizie pubblicate sulla pagina di Pianeta Milan nella giornata di oggi, lunedì 23 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA Tra i nomi sul tavolo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, quello più caldo per il centrocampo è Leon Goretzka. Il centrocampista classe 1995 del Bayern Monaco andrà in scadenza a giugno e rappresenta un’opportunità a parametro zero particolarmente interessante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, arriva Goretzka? Chukwueze verso il riscatto. Le parole di Shevchenko e Albertini. Leao criticato

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