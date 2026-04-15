Arezzo | L’Oro e l’Arte Viaggio nelle radici del Made in Italy

Il 15 aprile si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, ricorrenza istituita in occasione della nascita di Leonardo da Vinci. Questa giornata mira a mettere in evidenza la creatività e l’artigianato italiani, con particolare attenzione alle radici culturali e storiche che caratterizzano il settore. In questa data, si ricordano le eccellenze che contribuiscono a promuovere il nome dell’Italia nel mondo attraverso arte e produzione.

Il 15 aprile di ogni anno si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, la ricorrenza, fissata nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci, per valorizzare la creatività. La direzione regionale Musei nazionali Toscana del ministero della Cultura con il Museo Nazionale d’Arte Medievale e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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