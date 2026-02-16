Al MUDEC il Carnevale diventa viaggio nelle culture del mondo

Il MUDEC ha organizzato un evento speciale sabato 21 febbraio, quando il Carnevale si trasforma in un percorso tra le tradizioni di diverse nazioni. La mostra “Sotto la Maschera” invita i bambini tra i 6 e gli 11 anni a scoprire costumi, musiche e storie di altri paesi. L’iniziativa nasce dall’intento di rendere il Carnevale un’occasione educativa e divertente. La location di via Tortona si anima con maschere colorate e laboratori pratici, offrendo un’esperienza diversa dal solito.

Nel cuore di via Tortona, sabato 21 febbraio il MUDEC propone un Carnevale diverso. "Sotto la Maschera" trasforma la festa più colorata dell'anno in un viaggio nelle culture del mondo per bambini dai 6 agli 11 anni. Dalle sale del museo al laboratorio creativo. L'iniziativa unisce visita guidata e creatività in due ore. Tra le sale della Collezione Permanente, le maschere mesoamericane, orientali e africane raccontano storie di protezione e trasformazione. Non oggetti per nascondersi, ma per comunicare, evocare forze positive, dare forma alle emozioni. Nel laboratorio, ogni bambino crea la propria maschera simbolica.