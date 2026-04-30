Durante una lunga e intensa seduta del Consiglio comunale di Manfredonia, si sono susseguiti momenti di tensione e discussioni accese. La riunione si è protratta per molte ore, coinvolgendo diversi punti all’ordine del giorno. Tra gli interventi, si è parlato di un tema relativo al consenso, con un rappresentante che ha espresso la volontà di sostenerlo in modo definitivo. La riunione si è conclusa con diverse decisioni che richiederanno ulteriori approfondimenti.

Quella di ieri è stata una seduta lunga, complessa e a tratti molto tesa del Consiglio comunale di Manfredonia. La parte finale della seduta, affrontata in orario ormai avanzato, ha visto la discussione di due mozioni di particolare rilievo politico e sociale. Un consenso che deve essere libero, esplicito, informato e sempre revocabile, e che richiama con forza la responsabilità collettiva nel riconoscere e tutelare l’autodeterminazione delle persone. Su entrambi i punti, giunti in chiusura di seduta e ad orario ormai inoltrato, si sono registrate tante assenze, troppe, tra i banchi della minoranza, proprio su questioni che toccano in modo diretto lavoro, diritti e libertà fondamentali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Quitadamo: “Per sempre sì al consenso”

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