Lecco donne in piazza contro il ' DDL Stupri' | Senza consenso è sempre violenza
A Lecco, questa mattina, un gruppo di donne ha manifestato in piazza XX Settembre contro il cosiddetto
Domenica mattina il flash mob in piazza XX Settembre: presenti i sindacati e le associazioni. "Il disegno di legge ribalta il principio di autodeterminazione e scarica sulle vittime la responsabilità della violenza" “Solo sì è sì”. Si è tenuto questa mattina in piazza XX Settembre a Lecco il flash mob "Per il consenso e non il dissenso", momento di protesta contro il cosiddetto "DDL Stupri". A organizzare i sindacati Cgil Lecco, Cisl Monza Brianza e Uil Lombardia, con la partecipazione di numerose associazioni (Telefono Donna, Altra Metà del Cielo, Lecco Pride, Renzo e Lucio, Unione Donne). "Non possiamo accettare un arretramento sui diritti e sull'autodeterminazione delle donne.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Donne democratiche in piazza contro il ddl stupri: “Non si tocchi il principio del consenso”
Le Donne Democratiche di Ferrara scendono in piazza domenica 15 a Bologna per protestare contro il ddl stupri, perché temono che la nuova formulazione possa mettere in discussione il principio del consenso.
Via il consenso dal Ddl stupri? La Rete contro la violenza di genere scende in piazza
La rete bergamasca contro la violenza di genere ha organizzato un nuovo presidio che si terrà domenica 8 febbraio alle 18 in Largo Rezzara a Bergamo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
