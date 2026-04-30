Il Quirinale ha comunicato che sono in corso nuovi accertamenti riguardo al caso Minetti, in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Quando il Presidente della Repubblica riceve una richiesta di grazia corredata dal parere favorevole delle autorità giudiziarie, di solito procede con la concessione. Attualmente, si stanno verificando ulteriori dettagli prima di eventuali decisioni.

«Quando giunge al Quirinale una domanda di grazia accompagnata da parere favorevole degli organi giudiziari competenti il Presidente della Repubblica concede abitualmente la grazia. In questo caso la domanda era accompagnata da un parere dell’autorità giudiziaria ampiamente e decisamente favorevole». E’ quanto affermano fonti del Quirinale, interpellate sui nuovi sviluppi del caso Minetti. «Successivamente, sulla stampa sono state prospettate ricostruzioni di condizioni di fatto molto diverse da quelle rappresentante alla base della domanda di grazia e del parere che l’accompagnava», aggiuneg la stessa fonte. «Il Presidente ha dunque ritenuto necessario chiedere - d’intesa con il Ministero della Giustizia - che gli organi giudiziari ne accertassero il fondamento.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Quirinale: sul caso Minetti nuovi accertamenti d'intesa con il Ministero della Giustizia

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