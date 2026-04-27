Grazia a Nicole Minetti il Quirinale | Supposte falsità acquisire informazioni Ministero della Giustizia autorizza nuovi accertamenti

Da ilmessaggero.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Quirinale ha scritto al Ministero della Giustizia per chiedere chiarimenti riguardo alle dichiarazioni di Nicole Minetti. La comunicazione, inviata oggi, si riferisce a presunte false affermazioni e alla necessità di acquisire ulteriori informazioni. Il ministro ha autorizzato nuovi accertamenti, segnando un passo importante nel procedimento legale aperto sul caso. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e media.

Esplode il «caso Minetti». Oggi con un'inusuale lettera indirizzata al ministero della Giustizia, fino al 1999 chiamato di Grazia e Giustizia, il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministro Carlo Nordio su «supposte falsità» nell'istruttoria che ha poi portato alla firma del presidente Mattarella al provvedimento di clemenza. La grazia a Nicole Minetti, famosa per la vicenda di «Ruby rubacuori» spacciata come nipote del presidente egiziano Mubarak, ha di fatto cancellato le condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato (per i processi Rimborsopoli e Ruby ter) che Minetti avrebbe dovuto scontare ai servizi sociali.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: «Supposte falsità, acquisire informazioni»

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