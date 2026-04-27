Grazia a Nicole Minetti il Quirinale | Supposte falsità acquisire informazioni Ministero della Giustizia autorizza nuovi accertamenti

Il Quirinale ha scritto al Ministero della Giustizia per chiedere chiarimenti riguardo alle dichiarazioni di Nicole Minetti. La comunicazione, inviata oggi, si riferisce a presunte false affermazioni e alla necessità di acquisire ulteriori informazioni. Il ministro ha autorizzato nuovi accertamenti, segnando un passo importante nel procedimento legale aperto sul caso. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e media.

Esplode il «caso Minetti». Oggi con un'inusuale lettera indirizzata al ministero della Giustizia, fino al 1999 chiamato di Grazia e Giustizia, il Quirinale ha chiesto chiarimenti al ministro Carlo Nordio su «supposte falsità» nell'istruttoria che ha poi portato alla firma del presidente Mattarella al provvedimento di clemenza. La grazia a Nicole Minetti, famosa per la vicenda di «Ruby rubacuori» spacciata come nipote del presidente egiziano Mubarak, ha di fatto cancellato le condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato (per i processi Rimborsopoli e Ruby ter) che Minetti avrebbe dovuto scontare ai servizi sociali.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: «Supposte falsità, acquisire informazioni»

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