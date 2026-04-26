Martina Nasoni ha condiviso di aver ricevuto un trapianto di cuore la scorsa estate. Ha raccontato di parlare con il cuore nuovo e di chiamarlo Liam. Ogni giorno, secondo le sue parole, ringrazia per questa seconda possibilità. La sua storia è stata ripresa in un’intervista in cui ha descritto il percorso di recupero e il rapporto con il nuovo organo.

Martina Nasoni torna a raccontarsi dopo uno dei momenti più delicati della sua vita, segnato dal trapianto di cuore affrontato la scorsa estate. Oggi, a distanza di mesi dall’intervento che le ha cambiato l’esistenza, l’ex vincitrice del Grande Fratello condivide un bilancio fatto di piccoli passi, nuove emozioni e una quotidianità che sta lentamente prendendo forma. Ospite a Verissimo, ha parlato senza filtri del percorso che sta vivendo, tra controlli medici, cambiamenti interiori e una ritrovata energia che lascia a bocca aperta tutti, anche il cane. Un racconto che non è solo quello di una guarigione, ma di una vera e propria rinascita, vissuta giorno dopo giorno con maggiore consapevolezza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Martina Nasoni, la nuova vita dopo il trapianto di cuore: “Ci parlo, si chiama Liam. Ogni giorno dico grazie”

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