La prof accoltellata ringrazia l’alunno eroe in diretta | Hai avuto un coraggio pazzesco La tua mano sulla mia ferita e la tua voce che mi diceva di stare calma
A tre settimane dall’aggressione avvenuta nei corridoi di una scuola media, la docente ferita ha espresso pubblicamente gratitudine verso un alunno che le ha prestato soccorso. In una comunicazione trasmessa in diretta, ha commentato il suo intervento, ricordando il coraggio mostrato dal giovane, e descrivendo come la sua mano sulla ferita e le parole di calma abbiano contribuito a rassicurarla.
A distanza di tre settimane da quell'alba di violenza nei corridoi della scuola media “Leonardo da Vinci” di Trescore Balneario, la voce di Chiara Mocchi è tornata a farsi sentire, questa volta per dire grazie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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