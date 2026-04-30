Questo video non mostra delle navi bloccate nello stretto di Hormuz ecco perché

Un video diffuso mostra numerose navi da carico e petroliere ferme in mare, con la descrizione di una vista aerea di un gruppo di queste imbarcazioni nello stretto di Hormuz. Tuttavia, si tratta di immagini che non rappresentano effettivamente navi bloccate in quella zona. Sul web circolano interpretazioni che collegano le immagini alle tensioni tra Iran e Stati Uniti, ma non ci sono conferme ufficiali che associno le navi all’attuale situazione di blocco.

Circola un video che mostra centinaia di navi da carico e petroliere ferme in mare. Secondo i post, si tratterebbe di «Una vista aerea di un ammasso di petroliere nella zona dello Stretto di Hormuz» durante il blocco dovuto alle tensioni tra Iran e Stati Uniti. In realtà, il video non ha nulla a che fare con il Medio Oriente. Per chi ha fretta. Un video virale sostiene di mostrare navi bloccate nello stretto di Hormuz.. Le scritte e i post suggeriscono un legame con il conflitto tra Iran e Stati Uniti.. In realtà, le immagini mostrano lo stretto di Malacca, vicino a Singapore.. Il contenuto virale. Il video, filmato a bordo di un volo della Cathay Pacific, la compagnia di bandiera di Hong Kong, riporta la scritta “Strait of Hormuz” affiancato dalla bandiera iraniana.🔗 Leggi su Open.online

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