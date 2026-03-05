Mille navi bloccate nello stretto di Hormuz valgono 25 miliardi e metà di loro trasporta petrolio e gas

Circa mille navi sono attualmente bloccate nello stretto di Hormuz, con circa la metà di esse che trasporta petrolio e gas. Il valore totale delle merci ferme supera i 25 miliardi di dollari. La situazione è legata all'escalation militare nel conflitto in Medio Oriente che ha provocato il blocco di queste imbarcazioni nelle acque strategiche della regione.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Kuwait e Arabia Saudita hanno iniziato a ridurre la produzione di petrolio dopo che i serbatoi di stoccaggio si sono riempiti a causa delle interruzioni delle esportazioni attraverso lo stretto di Hormuz. I prezzi del petrolio sono saliti a oltre 119 dollari al barile raggiungendo livelli mai visti da metà 2022. 🔗 Leggi su Today.it

Petrolio, si teme una crisi. Centinaia di navi ferme nello stretto di Hormuz. "Il blocco? Sarebbe un cataclisma"

