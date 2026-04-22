Un video in timelapse mostra i movimenti delle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. Prima dello scoppio del conflitto, circa il 20% del petrolio mondiale veniva trasportato quotidianamente attraverso questa zona. Il filmato riprende i vari spostamenti di imbarcazioni lungo il canale strategico.

Il video timelapse mostra i movimenti delle navi intorno allo Stretto di Hormuz. Prima della guerra, circa un quinto del petrolio commerciato a livello mondiale transitava ogni giorno attraverso lo Stretto. Il traffico navale è diminuito drasticamente dall’inizio del conflitto. Lo stretto passaggio d’acqua tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman viene utilizzato per trasportare numerose materie prime preziose, in particolare il petrolio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz: il video timelapse

The Strait Of Hormuz: Energy Lifeline Or Global Time Bomb | 4K Documentary

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