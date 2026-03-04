affitti brevi ricorso contro il comune di bergamo

Appe Confedilizia e Fiap hanno presentato un ricorso al Tar contro il Comune di Bergamo, chiedendo l’annullamento di una delibera riguardante gli affitti brevi. La contestazione si basa su presunti eccessi di potere e sulla materia che, secondo le organizzazioni, dovrebbe essere di competenza regionale. La decisione riguarda le normative comunali su questa tipologia di locazioni.

IL REGOLAMENTO. Appe Confedilizia e Fiap si sono rivolti al Tar per chiedere l’annullamento della delibera di Palazzo Frizzoni: «Eccesso di potere e materia di competenza della Regione». L’assessore Lenzini: provvedimento legittimo. Il vertice dello scorso 12 febbraio a Palazzo Frizzoni tra l’amministrazione comunale e le associazioni Appe-Confedilizia Bergamo e Fiaip Bergamo (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) per chiarire alcuni punti del nuovo regolamento sugli affitti brevi non è stato risolutivo. La palla è ora passata ai legali, con la decisione delle associazioni di categoria di impugnare lo strumento normativo davanti al Tribunale amministrativo regionale di Brescia, «per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera consiliare n. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Scontro sugli affitti brevi, Confedilizia porta in tribunale il Comune di BergamoIl ricorso al Tar di Brescia promosso dall’associazione con Appe e Fiaip Bergamo per annullare il nuovo regolamento: “Andremo fino in fondo”.

