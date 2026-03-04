Scontro sugli affitti brevi Confedilizia porta in tribunale il Comune di Bergamo

Confedilizia ha deciso di portare in tribunale il Comune di Bergamo a causa della controversia sugli affitti brevi. La disputa, che ha coinvolto vari attori pubblici e privati, si è protratta per diversi mesi con discussioni pubbliche e confronti accesi. Ora, le parti coinvolte si preparano a risolvere la questione nelle aule giudiziarie.

Il ricorso al Tar di Brescia promosso dall'associazione con Appe e Fiaip Bergamo per annullare il nuovo regolamento: "Andremo fino in fondo". L'assessora Lenzini: "Difenderemo le nostre scelte". Richiesta una sospensione cautelare: udienza il 18 marzo Bergamo. Dopo mesi di confronto pubblico, talvolta acceso, la discussione si sposterà nelle aule di tribunale. Confedilizia Nazionale, Appe Bergamo e Fiaip Bergamo hanno fatto ricorso al Tar di Brescia per arrivare a un annullamento del regolamento comunale introdotto lo scorso novembre che pone un freno alla diffusione in città delle strutture ricettive non alberghiere. Con una delibera ad hoc la Giunta ha autorizzato la sindaca Elena Carnevali a costituirsi parte civile nella causa.