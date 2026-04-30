Quello strano legame tra calcio e ippica | Shamrock Shoe dalla Finlandia a Palermo col sogno di vincere un gp

Accanto allo stadio di Palermo, a pochi metri dal campo di calcio, si trova l’ippodromo La Favorita, una struttura dedicata alle corse di cavalli. Tra gli appassionati di sport, si parla di un legame insolito tra il calcio e l’ippica, rappresentato da un cavallo chiamato Shamrock Shoe, proveniente dalla Finlandia e ora in corsa per vincere un grande premio in città. I protagonisti finlandesi del Palermo calcio sono noti, ma questa connessione con le corse equestri rimane meno conosciuta.

Dell'attaccante Joel Pohjanpalo, attuale capocannoniere della Serie B con 23 reti, e del portiere Jesse Joronen i due finlandesi protagonisti del Palermo calcio sappiamo tutto o quasi, ma non tutti sanno che a pochi metri dal prato del Barbera, nella pista del limitrofo Ippodromo La Favorita, c’è.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Arrestato per terrorismo, parla l'amico che faceva volontariato col 17enne: "Condizionato, era quello strano"Dopo la famiglia, parlano gli amici del diciassettenne arrestato dai carabinieri con l’accusa di terrorismo. Ancona Col Chieti vietato distrarsi. Vincere per cullare il sogno serie CC’è un altro passaggio fondamentale nel percorso dell’Ancona che punta alla vittoria del campionato e alla promozione in serie C ed è la partita...