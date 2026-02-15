ancona col chieti vietato distrarsi vincere per cullare il sogno serie c

L’Ancona ha deciso di non permettersi distrazioni nella partita contro il Chieti, giocando per portare a casa una vittoria che potrebbe avvicinare la squadra alla serie C. La sfida di oggi rappresenta un’occasione concreta per rafforzare la posizione in classifica e avvicinarsi al traguardo promozione.

C’è un altro passaggio fondamentale nel percorso dell’ Ancona che punta alla vittoria del campionato e alla promozione in serie C ed è la partita odierna contro il Chieti. Non tanto per rifarsi dei punti lasciati sul campo all’andata, quanto piuttosto perché adesso l’Ancona è prima in classifica, anche se insieme al Teramo. E da capolista, dopo aver sudato ogni punto conquistato nella rimonta ed essere arrivata al vertice anche grazie alle sei vittorie consecutive infilate in questo abbrivio di 2026, l’Ancona ha l’obbligo di provare a vincere a ogni costo anche contro il Chieti. Al di là della classifica dell’avversario che attende la penalizzazione, infatti, l’Ancona nella sfida punto a punto con il Teramo non può permettersi pause e passi falsi, né concedersi possibili momenti di distrazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

