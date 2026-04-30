Quello scontrino non è mio Olindo dal carcere lancia nuovi sospetti

Dal carcere di Opera, Olindo Romano ha affermato che lo scontrino del McDonald’s mostrato dagli investigatori non è appartenuto a lui. Romano, condannato all’ergastolo con la moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba, ha rivolto nuove accuse agli inquirenti riguardo alla prova che lo coinvolge nel caso. La vicenda continua a suscitare attenzione e a sollevare dubbi sui dettagli delle indagini.

«Quello scontrino del McDonald’s non è mio». Olindo Romano dal carcere di Opera lancia nuove accuse agli inquirenti che lo hanno fatto condannare all’ergastolo per la Strage di Erba assieme alla moglie Rosa Bazzi. Stasera alle Iene dalle 21.15 su Italia 1 verrà trasmessa una lunga intervista al netturbino condannato con la consorte per la mattanza dell’11 dicembre 2006, quando nella palazzina di Via Diaz a Erba morirono Raffaella Castagna, suo figlio Youssef, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini mentre il marito della donna Mario Frigerio sopravvisse miracolosamente alla coltellata alla gola grazie a una malformazione alla carotide.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quello scontrino non è mio, Olindo dal carcere lancia nuovi sospetti Notizie correlate Strage di Erba, lo scontrino del McDonald’s con l’espresso che Olindo non ordinò mai: «È un falso negli atti»A vent’anni dall’arresto, Olindo Romano torna a parlare davanti alle telecamere de Le Iene e lo fa con dichiarazioni che potrebbero rimescolare le... Strage di Erba, dallo scontrino di Rosa Bazzi e Olindo Romano al McDonald's alle foto: tutti i dubbiLe Iene insistono sulla pista alternativa della strage di Erba, uno dei fatti di cronaca più violenti dell’Italia della Seconda Repubblica. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Strage di Erba, la verità di Olindo Romano: le anticipazioni de Le Iene; MEDIASET - ITALIA 1 * LE IENE - 30/04: STRAGE DI ERBA, OLINDO ROMANO CONTESTA LO SCONTRINO DEL MCDONALD'S: 'NON È IL NOSTRO' (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Strage di Erba, la verità di Olindo Romano: le anticipazioni de Le Iene; Le Iene tornano su Italia 1 con Olindo Romano, inchiesta sugli arbitri e l'economia dell'indignazione. Quello scontrino non è mio, Olindo dal carcere lancia nuovi sospettiIl netturbino condannato all'ergastolo per la Strage di Erba si dichiara innocente e contesta una delle prove che lo hanno portato in cella ... ilgiornale.it Strage di Erba, Olindo Romano: lo scontrino non è nostro, la mia verità dopo 20 anniOlindo Romano, a vent'anni dall'arresto per la strage di Erba, rivela dubbi sullo scontrino di McDonald's che fu elemento chiave nelle indagini. megamodo.com Abbiamo intervistato, a distanza di 8 anni, Olindo Romano nel carcere di Opera. Domani sera, giovedì 30 aprile, ve lo mostreremo insieme ad alcune rivelazioni potenzialmente clamorose su cosa successe la sera della Strage #LeIene - facebook.com facebook