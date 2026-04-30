"Il patrono di Ancona? L’Ast ha deciso che si applica in tutta la provincia. Il 4 maggio il medico di famiglia non ci sarà e ci si deve rivolgere alla guardia medica". Questo in sintesi recita un cartello in uno studio medico di Chiaravalle. La foto, postata dal consigliere regionale Michele Caporossi, ha fatto il giro del web, ma si tratta di una mezza verità. "Un cittadino mi ha scritto – rimarca Caporossi – San Ciriaco, patrono di Ancona, è diventato patrono di tutti i Comuni della provincia? Ora gli altri comuni hanno un doppio patrono? Su indicazione Ast che significa? C’è un provvedimento? È un’iniziativa singola o riguarda tutti? Il cittadino subisce un sistema sanitario delle Marche che è nel caos ed ha bisogno di quella unità di crisi che la maggioranza Acquaroli nega".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quel cartello sul patrono: "Ecco la verità"

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie correlate

Ecco tutta la verità sulla stangata sul contante e sul prelievo dal bancomatTra le persone che usano più spesso il contante c'è un po' di timore per la stangata sul contante minacciata da più parti.

Muccino smentisce il ritiro in Umbria: ecco la verità sul suo silenzioSilvio Muccino ha deciso di rompere il silenzio che lo ha avvolto per anni, smentendo le voci su un suo ipotetico ritiro in Umbria per dedicarsi alla...