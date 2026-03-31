Recentemente si parla di un aumento delle tariffe per l’utilizzo del contante e dei prelievi dal bancomat. Tra chi utilizza frequentemente questa modalità di pagamento, crescono le preoccupazioni riguardo a possibili aumenti dei costi imposti da istituti bancari o enti regolatori. La questione ha attirato l’attenzione di chi preferisce pagare in contanti o prelevare somme di denaro dal proprio conto.

Tra le persone che usano più spesso il contante c'è un po' di timore per la stangata sul contante minacciata da più parti. Ne abbiamo parlato con Ranieri Razzante, docente universitario, esperto e coautore della regolamentazione antiriciclaggio vigente, insomma uno dei massimi esperti in materia. Per evitare allarmismi può spiegarci cosa succederà al contante? "Innanzitutto, va precisato che non risultano esserci nuove regole, per lo più sui bancomat, se non quelle già vigenti. L'art. 49 del decreto 231 del 2007, infatti, detta un limite al trasferimento di contante a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), per importi pari o superiori ai 5.000 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecco tutta la verità sulla stangata sul contante e sul prelievo dal bancomat

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