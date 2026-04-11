Muccino smentisce il ritiro in Umbria | ecco la verità sul suo silenzio

Silvio Muccino ha chiarito di non aver mai preso in considerazione un ritiro in Umbria per dedicarsi alla falegnameria. Dopo anni di silenzio, l’attore e regista ha deciso di parlare pubblicamente per smentire le notizie che circolavano, confermando che non ha intenzione di abbandonare la sua carriera nel cinema e nello spettacolo. Le sue dichiarazioni arrivano in risposta alle voci che lo volevano lontano dal mondo dello spettacolo.

Silvio Muccino ha deciso di rompere il silenzio che lo ha avvolto per anni, smentendo le voci su un suo ipotetico ritiro in Umbria per dedicarsi alla falegnameria. L’attore e regista, che vive stabilmente a Roma, ha spiegato i motivi profondi della sua allontanamento dai riflettori, rivelando come quel distacco sia stato un bisogno vitale dopo essere stato travolto dal caos mediatico nel 2007, legato anche alle tensioni familiari vissute in passato. Il ritorno davanti alla macchina da presa con una spy story a Fiume. La nuova sfida professionale di Silvio Muccino lo vede protagonista di un progetto cinematografico intitolato Alla festa della Rivoluzione, diretto da Arnaldo Catinari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Muccino smentisce il ritiro in Umbria: ecco la verità sul suo silenzio Simone Folco rompe il silenzio su Patty Pravo: “Ecco la verità sul nostro legame”Simone Folco, lo stylist di Patty Pravo rompe il silenzio: il retroscena sul legame nato nel 2012 e le voci… Simone Folco, lo stylist di Patty Pravo... Lukaku rompe il silenzio: «Non volterei mai le spalle al Napoli! Ecco tutta la verità sul mio infortunio» – FOTOUgarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate.